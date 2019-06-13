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Американский военный летчик ответил на один из важнейших вопросов про НЛО

четверг, 13 июня 2019, 04:39
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Группа летчиков ВМС США во время полетов у побережья США видели неопознанные летающие объекты.

Об этом сообщается в материалах The New York Times и The Drive

Так, летчик палубной авиации Райан Грэйвз рассказал об инциденте. Он уточнил, что встречал НЛО не только на территории США.

Как заявил Грэйвз, объекты он видел не только на родине, но и во время полетов над Средиземным морем, однако эти встречи были малоинформативны. Также, несмотря на плотный воздушный трафик (большое количество военной авиации), неопознанные объекты удавалось зафиксировать в Персидском заливе.

По словам американского летчика, объекты в Европе и на Ближнем Востоке были чрезвычайно похожи на те, которые летчики видели над американским побережьем.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные ВМС США рассказали об НЛО, которые удавалось наблюдать почти каждый день с 2014 года по весну 2015 год в небе над Восточным побережьем США. По их словам, при близком рассмотрении один из объектов был похож на волчок, который вращался вокруг своей оси.

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