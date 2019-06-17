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​Во франции пожар уничтожил сотни тысяч литров коньяка

понедельник, 17 июня 2019, 12:06
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Пожар на территории коньячного завода во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, уничтожил запасы алкоголя объемом в 250 тысяч литров.

Об этом сообщает французский портал BFMTV.

Пожар начался в полдень. Ближе к вечеру пожарным командам удалось локализовать пламя.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 кв. м, двухквартирный дом и фермерский сарай общей площадью около 1 тыс. кв. м", - сказал представитель пожарно-спасательной службы Шаранты капитан Дэвид Бардин.

В результате пожара никто не погиб.

"Нам удалось уберечь находящийся рядом ликероводочный завод, в котором находилось 350 тыс. литров коньяка и десяток сельскохозяйственных машин", - добавил он.

Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось отключить линию электропередачи 20 тыс. вольт.

Пожары на ликероводочных и винных заводах в регионе Коньяк случаются относительно редко - с начала 2000-х годов случилось 20 возгораний. Однако такие пожары особенно опасны, поскольку при них почти не видно пламени и практически отсутствует дым, однако они сопровождаются большим выделением тепла.

Как сообщал “Апостроф”, крупный пожар под Николаевом в с. Весеннее возник на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило около 2 тыс. кв. м.

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