​Во франции пожар уничтожил сотни тысяч литров коньяка

Пожар на территории коньячного завода во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, уничтожил запасы алкоголя объемом в 250 тысяч литров.
Об этом сообщает французский портал BFMTV.
Пожар начался в полдень. Ближе к вечеру пожарным командам удалось локализовать пламя.
"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 кв. м, двухквартирный дом и фермерский сарай общей площадью около 1 тыс. кв. м", - сказал представитель пожарно-спасательной службы Шаранты капитан Дэвид Бардин.
В результате пожара никто не погиб.
"Нам удалось уберечь находящийся рядом ликероводочный завод, в котором находилось 350 тыс. литров коньяка и десяток сельскохозяйственных машин", - добавил он.
Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось отключить линию электропередачи 20 тыс. вольт.
Пожары на ликероводочных и винных заводах в регионе Коньяк случаются относительно редко - с начала 2000-х годов случилось 20 возгораний. Однако такие пожары особенно опасны, поскольку при них почти не видно пламени и практически отсутствует дым, однако они сопровождаются большим выделением тепла.
Как сообщал “Апостроф”, крупный пожар под Николаевом в с. Весеннее возник на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило около 2 тыс. кв. м.