Протесты в Грузии: власти выполнят одно из главных требований протестующих

Власти Грузии удовлетворят еще одно важное требование митингующих в связи с задержанием участников антироссийской акции 20 июня.

"Срочно! Правящая партия "Грузинская мечта" согласилась на проведение парламентских выборов в стране по пропорциональной, вместо мажоритарной системы без проходного барьера. Еще одно требование протестующих выполнено наполовину. Не досрочные выборы, но пропорциональная система. Осталось требование отставки министра МВД Гахария. Протесты сегодня продолжатся. В 19.00 очередная акция у парламента", - говорится в Telegram-аккаунте Николай Левшиц - channel in Georgia/Грузия.

Отмечается, что выборы по пропорциональной системе проведут в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф", жители городов Грузии вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте страны. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Произошли масштабные стычки с полицией, пострадали несколько сотен человек.