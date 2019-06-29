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Отравление Скрипаля: раскрыты новые подробности про координатора из разведки РФ

суббота, 29 июня 2019, 08:10
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Сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), которого называют третьим россиянином, причастным к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, был руководителем операции из Лондона и постоянно вел отчет перед куратором из Москвы.

Об этом говорится в исследовании The Insider и Bellingcat.

Так, журналисты выяснили, что за два дня до отравления Скрипалей, 1 марта 2018 года, после короткого разговора по телефону с неким "Тимуром Агафоновым" ГРУшник забронировал билет на ближайший рейс в Лондон.

Уже на следующее утро, перед вылетом, Сергеев созванивался с неким человеком и разговаривал с ним 3 минуты. В ближайшие дни он держал постоянную связь с этим абонентом. В базе данных абонентов этот номер значится как "незарегистрированный", при том, что подобной практики в России нет, ведь все российские сим-карты регистрируются только на людей с конкретными паспортными данными.

Уже 2 марта Сергеев прибыл в Лондон и сразу отзвонился некому "Амиру". Находясь уже в Великобритании, он разговаривал только с этим абонентом.

С этого момента Сергеев вел активную переписку, в основном используя защищенные мессенджеры. Судя по размеру пересылаемых и получаемых им файлов, это были в основном фотографии. В этот день он еще дважды звонил "Амиру" — через час после заселения и вечером, в районе 20:49, причем звонок длился почти 9 минут. Этот звонок происходит примерно через час после того, как двое сотрудников ГРУ под именами Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин) заселились в лондонскую гостиницу.

На следующий день, после очередного разговора с "Амиром", Сергеев, Чепига и Мишкин, вероятно, встретились в районе Oxford circus. В тот день Сергеев еще трижды разговаривал с "Амиром". Последние 2 раза - сразу после того, как Боширов и Петров вернулись из первой поездки в Солсбери.

В день отравления, 4 марта, Сергеев в течение минуты разговаривал с "Амиром", после чего в 10:20 получил либо отправил файл размером около 8 мб (скорее всего, это фотография). Ровно в это время Мишкин и Чепига выехали в Солсбери, вооруженные ядом во флакончике от духов "Нина Ричи". Через несколько часов, снова после разговора с "Амиром", Сергеев вылетел в Москву.

Помимо этого, источники программы BBC Newsnightу утверждают, что Сергеев служит в ранге генерал-майора, что подтверждает выводы The Insider и Bellingcat о том, что он руководил действиями Чепиги и Мишкина.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности о судьбе семьи Скрипалей.

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