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Отравление в Солсбери: появились подробности о судьбе семьи Скрипалей

понедельник, 07 января 2019, 19:51

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления остались в Великобритании.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, предполагается, что Скрипали сейчас живут в на юге Англии, за ними присматривают медицинские эксперты.

Возможно, Юлия Скрипаль даже получила работу. Несмотря на программу защиты свидетелей, семья общается с несколькими друзьями, которые живут в России, и в Великобритании.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (разработка СССР) в Солсбери. Медикам удалось спасти им жизни. Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, Сергей Скрипаль — 18 мая.

Как сообщал "Апостроф", появились данные о сети шпионов, причастных к отравлению Скрипаля.

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