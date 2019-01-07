Отравление в Солсбери: появились подробности о судьбе семьи Скрипалей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления остались в Великобритании.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, предполагается, что Скрипали сейчас живут в на юге Англии, за ними присматривают медицинские эксперты.

Возможно, Юлия Скрипаль даже получила работу. Несмотря на программу защиты свидетелей, семья общается с несколькими друзьями, которые живут в России, и в Великобритании.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (разработка СССР) в Солсбери. Медикам удалось спасти им жизни. Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, Сергей Скрипаль — 18 мая.

Как сообщал "Апостроф", появились данные о сети шпионов, причастных к отравлению Скрипаля.