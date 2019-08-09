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Ракетный эсминец США зашел в Черное море: опубликованы фото

пятница, 09 августа 2019, 11:47
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В Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter DDG78 флота США.

Об этом сообщает официальный сайт Шестого флота США.

Целью визита во флоте называют "повышение региональной стабильности на море и поддержка союзников и партнеров по НАТО в регионе".

"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", - прокомментировала визит вице-адмирал Лиза Франчетти.

Отмечается, что это шестой визит корабля американского военного флота в Черное море с начала года. Постоянным местом дислокации "Портера" является Испания, база Рота. Ранее он принимал участие в учениях Sea Breeze-2018.

На вооружении у корабля находятся ракеты "Томагавк", 90 пусковых установок, противолодочные ракеты. Также он может нести ракеты для сбивания снарядов противника и спутников на орбите SM-3.

Как сообщал "Апостроф", весной в акваторию Черного моря входил американский ракетный эсминец USS Ross из Шестого флота США. Он осуществлял патрулирование территории союзников по НАТО.

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