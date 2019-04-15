В Черное море зашел американский ракетный эсминец: фото

Вечером 14 апреля в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Ross.

Как сообщает западная пресса, эсминец прошел Босфор в сопровождении катеров турецкой береговой охраны.

Отмечается, что с начала года это уже четвертый американский военный корабль в Черном море. Что касается самого эсминца USS Ross, то он входит в состав 6-го флота США. Для него это уже восьмое патрулирование в этой зоне ответственности.

Напомним, что в апреле также в порту Одессы побывали фрегат FFH333 "Торонто" Королевских военно-морских сил Канады и испанский фрегат F81 "Санта Мария".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 апреля прибыл автомобилевоз Sea Amazon, который доставил новое вооружение, предоставленное Соединенными штатами Америки для украинской армии.