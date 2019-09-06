В стране ЕС поймали нового шпиона Путина: что о нем известно

Топ-менеджер одного из предприятий российской корпорации "Ростех" Александр Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Коршунова подозревают в краже технологий производства двигателей General Electric.

"Сотрудник оборонной индустрии России был арестован в Италии на запрос Соединенных Штатов, по обвинению в попытке кражи торговой тайны из подразделения General Electric в штате Огайо", - говорится в сообщении.

Издание поясняет, что 57-летний Александр Коршунов работает в российской государственной Объединенной двигателестроительной корпорации, а ранее работал также в российском МИД. Его задержали 30 августа в аэропорту Неаполя, согласно сообщению министерства юстиции США от 5 сентября.

"Согласно обвинению, Коршунов и бывший директор итальянского подразделения General Electric Aviation Маурицио Бьянки нанимали на работу бывших сотрудников General Electric для подготовки технического доклада относительно деталей авиационных двигателей - с использованием интеллектуальной собственности компании США", - цитирует издание уголовный иск, опубликованный 5 сентября.

Отмечается, что GE Aviation - один из крупнейших в мире поставщиков двигателей для гражданской и военной авиации. Поглощение им итальянского производителя авиационных компонентов произошло еще в 2013 году.

Российское посольство в Вашингтоне сообщило изданию, что российские дипломаты посещали Госдеп США, где выразили "решительный протест" против задержания Коршунова, назвав его "незаконным" и требуя немедленного отзыва запроса на экстрадицию.

"США подозревают, что с 2013 до 2018 года Коршунов и Бьянки нанимали бывших сотрудников итальянского подразделения GE Aviation для консультативной работы по авиационным двигателям", - пишут журналисты.

Согласно информации министерства юстиции США, вся интеллектуальная собственность, произведенная в результате этой консультативной работы принадлежала России.

"На протяжении консультирования, сотрудники вероятно использовали торговые тайны, которые принадлежат GE Aviation, для создания своего технического доклада", - цитирует издание заявление Министерства юстиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд приговорил к девяти годам лишения свободы работника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", которого обвинили в шпионаже для российской военной разведки.