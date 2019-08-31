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Российский шпион получил в суде суровое наказание: подробности и фото

суббота, 31 августа 2019, 17:30
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Суд приговорил к девяти годам лишения свободы работника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", которого обвинили в шпионаже для российской военной разведки.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован.

Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ВПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он отправлял через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно оккупированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании вины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье на стратегическом авиазаводе задержали агента ГРУ РФ, который сдавал россиянам секретную информацию.

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