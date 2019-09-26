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Умер Жак Ширак: фото и биография известного политика

четверг, 26 сентября 2019, 13:42
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Во Франции в возрасте 86 лет умер бывший президент страны и один из самых выдающихся французских политиков ХХ века Жак Ширак.

Об этом сообщили ведущие французские СМИ.

Он родился в Париже 29 ноября 1932 года в семье руководителя авиакомпании. Учился в престижных лицеях, получил степень бакалавра, служил моряком на угольном транспорте.

В начале 1950-х вступил в Коммунистическую партию Франции и окончил Парижский институт политических исследований. Затем записался в армию и побывал на войне в Алжире. После того стал работать в аудиторской палате Парижа. В 1962 стал начальником личного штаба премьер-министра Франции Жоржа Помпиду, там же получил прозвище "Бульдозер".

Вскоре перешел на пост в Министерстве социальных дел. В ходе молодежных протестов 1968 года сыграл одну из решающих ролей в заключении перемирия между властями и активистами. После этого получил пост министра сельского хозяйства. В 1974 году после избрания президентом Жискара д'Эстена стал главой Кабинета министров. С 1977 года начал готовить президентскую кампанию и занял вакантный пост мэра Парижа. Позже во второй раз занял пост главы правительства, но провел ряд непопулярных реформ и потерял часть рейтинга.

Пост президента Франции Жак Ширак получил лишь в 1995 году. На должности он стал продвигать социальные программы, которые привели к сокращению бюджета и забастовкам. Во внешней политике выступал за миротворческие инициативы, критиковал США, но пытался сблизиться с НАТО. В 2002 году снова стал главой государства, после этого заключил союз с президентом России Владимиром Путиным против политики США и Великобритании.

В 2007 году заявил об уходе из политики и назвал своим приемником Николя Саркози.

Следует отметить, что в 2005 году Жак Ширак перенес инсульт, ему установили кардиостимулятор, и с тех пор он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Также в отношение него несколько раз открывали расследования об экономических преступлениях, но суд не смог доказать его вину.

Как сообщал "Апостроф", в Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар.

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