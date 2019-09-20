RU  UA

Лайм

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Умер знаменитый актер Шарль Жерар: это ему однажды сломал нос дружище Бельмондо

Ему было 96 лет

пятница, 20 сентября 2019, 12:28
читати статтю українською

В Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Он умер в четверг, 19 сентября, в одной из парижских больниц, где находился в последнее время.

О смерти киноактера сообщило местное издание Le Monde со ссылкой на его представителя. Причина кончины не уточняется.

За свою актерскую карьеру Жерар снялся более чем в 50 картинах. Известность к Шарлю пришла после знакомства с известным режиссером Клодом Лелушем, у которого он затем сыграл в 18 картинах. В их числе фильмы "Мошенник", "Мужчина и женщина: 20 лет спустя", "Приключение есть приключение", "С Новым годом" и другие.

Жерар также был другом легендарного актера Жан-Поля Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из боев Бельмондо случайно сломал Жерару нос, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой Шарля. После того инцидента актеры подружились, их дружба продлилась более 70 лет.

Шарль Жерар также известен по фильму "Игрушка", главную в котором исполнил французский актер Пьер Решар.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Умерла известная певица и народная артистка СССР Ирина Богачева

На сцене знаменитость дебютировала в 1964 году, после чего гастролировала в странах СССР и Европы

Группа "НеАнгелы" вызвала смешанные чувства матерной песней: аудио

Украинская группа "НеАнгелы" выпустила новую песню "Заряжается".

Известный автогонщик рассказал, как королева Елизавета учила его застольным манерам

На приеме у королевы Елизаветы II гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон нарушил королевский этикет

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: