Умер знаменитый актер Шарль Жерар: это ему однажды сломал нос дружище Бельмондо

В Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Он умер в четверг, 19 сентября, в одной из парижских больниц, где находился в последнее время.

О смерти киноактера сообщило местное издание Le Monde со ссылкой на его представителя. Причина кончины не уточняется.

За свою актерскую карьеру Жерар снялся более чем в 50 картинах. Известность к Шарлю пришла после знакомства с известным режиссером Клодом Лелушем, у которого он затем сыграл в 18 картинах. В их числе фильмы "Мошенник", "Мужчина и женщина: 20 лет спустя", "Приключение есть приключение", "С Новым годом" и другие.

Жерар также был другом легендарного актера Жан-Поля Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из боев Бельмондо случайно сломал Жерару нос, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой Шарля. После того инцидента актеры подружились, их дружба продлилась более 70 лет.

Шарль Жерар также известен по фильму "Игрушка", главную в котором исполнил французский актер Пьер Решар.

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