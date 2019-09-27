Во Франции вспыхнул мощный пожар на химзаводе, под угрозой тысячи людей: фото и видео

Из-за масштабного пожара на химическом заводе на севере Франции власти закрыли школы и садики в 13 городах вблизи Руана.

Об этом сообщает DW.

Пожар на заводе Lubrizol, который производит специальные химикаты, начался в ночь на четверг, 26 сентября, примерно в 2:40.

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Префект департамента принял решение об эвакуации населения в радиусе 500 метров вокруг предприятия. Опасаясь загрязнения реки Сена, власти инициировали проведение анализов воды, а также распорядились взять пробы воздуха. Жителей предупредили о необходимости мыть овощи и фрукты.

Информации о жертвах и пострадавших не было.

Тем временем министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанера призывает к спокойствию. "Нет элемента, который заставляет нас верить, что дым вреден", – прокомментировал он.

Как раньше сообщал "Апостроф", во вторник, 24 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке, в результате которого погибла женщина.