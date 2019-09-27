Во Франции вспыхнул мощный пожар на химзаводе, под угрозой тысячи людей: фото и видео

Из-за масштабного пожара на химическом заводе на севере Франции власти закрыли школы и садики в 13 городах вблизи Руана.
Об этом сообщает DW.
Пожар на заводе Lubrizol, который производит специальные химикаты, начался в ночь на четверг, 26 сентября, примерно в 2:40.
Префект департамента принял решение об эвакуации населения в радиусе 500 метров вокруг предприятия. Опасаясь загрязнения реки Сена, власти инициировали проведение анализов воды, а также распорядились взять пробы воздуха. Жителей предупредили о необходимости мыть овощи и фрукты.
Fire inferno envelopes chemical plant in #Rouen, #Francehttps://t.co/njq1Vx0DaH pic.twitter.com/j9ccONieqn— RT (@RT_com) 26 сентября 2019 г.
Информации о жертвах и пострадавших не было.
Huge fire at Lubrizol chemical plant. #Rouen #Francepic.twitter.com/rEVKXvYElM— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) 26 сентября 2019 г.
Тем временем министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанера призывает к спокойствию. "Нет элемента, который заставляет нас верить, что дым вреден", – прокомментировал он.
Incendie en cours #Lubrizol à #Rouen. pic.twitter.com/RJMAJos8sF— Elise Kergal (@EliseKergal) 26 сентября 2019 г.
Как раньше сообщал "Апостроф", во вторник, 24 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке, в результате которого погибла женщина.