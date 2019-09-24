В Киеве вспыхнул смертельный пожар в многоэтажке: опубликовано видео

Во вторник, 24 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке, в результате которого погибла женщина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя видео с места происшествия.

"Прямо сейчас на улице Ериванской, 24 пылает 4-й этаж в 5-этажном жилом доме. Пожар достаточно серьезный. Проводится эвакуация жителей 5-го этажа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в пожаре погибла одинокая пожилая женщина.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Деснянском районе Киева загорелись автоцистерны с бензином. Инцидент произошел по адресу улица Вискозная, 3 на территории автостоянки. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Вскоре место огненного ЧП в Киеве сняли с дрона.