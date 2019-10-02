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Стало известно о гибели в Финляндии молодой украинки: детали трагедии

среда, 02 октября 2019, 20:08
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Жертвой нападения в училище в финском городе Куопио стала украинка, которая на протяжении последних 5 лет проживала на территории Финляндии.

Эту информацию подтвердили журналистам 24 канала в посольстве Украины в Финляндии.

По словам консула Дмитрия Гусева, погибшей украинке исполнилось 23 года. Последние 5 лет девушка проживала в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto, расположенном в торговом центре Herman.

Совершивший нападение молодой человек был задержан местной полицией. По словам очевидцев, он использовал холодное оружие, напоминающее меч. В результате нападения пострадали десять человек, преимущественно женщины, одна из которых погибла.

Во время задержания полиция применила огнестрельное оружие, подозреваемый получил ранение и после операции находится в отделении интенсивной терапии. Его пока не допросили, поэтому мотив преступления неизвестен.

По предварительной информации, в совершении преступления подозревают 25-летнего студента этого же училища, гражданина Финляндии, который не имел ранее проблем с законом.

Как раньше сообщал "Апостроф", в Киеве произошел инцидент с пьяным пассажиром метро, который бросался на граждан с ножом.

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