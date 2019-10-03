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Во Франции вооруженный мужчина устроил смертельную атаку на отделение полиции: фото и видео

четверг, 03 октября 2019, 17:54
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Фото: BFMTV

В Париже мужчина совершил вооруженное нападение на полицейский участок, его жертвами стали четверо полицейских.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Нападение произошло в помещении управления разведки парижской префектуры, расположенного на острове Сите недалеко от собора Нотр-Дам. Эта часть здания находится под строгой охраной, однако нападавший сумел пронести туда орудие убийства - керамический нож.

По информации СМИ, нападение могло произойти в результате внутреннего конфликта между сотрудниками. Нападавший, возможно, был административным сотрудником префектуры, имевшим доступ в служебное помещение. "Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", - рассказал представитель полицейских профсоюзов журналистам.


Во время инцидента он был застрелен одним из полицейских.


"Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты", - сообщает радиостанция France Info.


Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отменил визит в Турцию в связи с нападением на полицейских и прибыл в здание центральной префектуры полиции на острове Сите. На месте происшествия находится также прокурор Парижа.

Как раньше сообщал "Апостроф", жертвой нападения в училище в финском городе Куопио стала украинка.

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