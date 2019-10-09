Появились видео смертельной стрельбы у синагоги в Германии и фото нападавших

В сети было опубликовано видео вооруженного нападения двух неизвестных на синагогу в немецком Галле.

Запись была опубликована в открытом доступе в YouTube.

На видео заметно, как автомобиль популярной семейной марки останавливается на трассе, из него выходит человек с оружием и темной униформе со шлемом и начинает стрелять одиночными выстрелами, делая большие паузы. Следует отметить, что он вел стрельбу, прячась за авто, то есть опасался либо ответного огня, либо быть опознанным.

Также были опубликованы фото нападения. На одном человек в плотной зеленой одежде и с ружьем движется по улице, а на втором видны жертвы преступника – этот снимок был сделан после того, как на место прибыли правоохранители и эксперты.

Позже журналисты сообщили, что местная полиция задержала одного из подозреваемых в вооруженном нападении на синагогу.

Как сообщал "Апостроф", днем 9 октября неизвестный устроил стрельбу из автомата возле синагоги в городе Галле (Германия). Вследствие атаки как минимум двое человек погибли. Полиция зафиксировала, что убийцы отправились после стрельбы на авто в Лейпциг.