В Германии устроили смертельную стрельбу у синагоги: данные о жертвах и фото

В немецком городе Галле неизвестный устроил стрельбу из автомата, минимум двое погибших.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации Bild, инцидент произошел в среду, 9 октября, днем возле синагоги.

Неизвестный несколько раз выстрелил из автомата, убив двоих человек и ранив нескольких других, после чего с места скрылся. Среди его жертв - одна женщина. Кроме того, на еврейском кладбище была брошена ручная граната.

Полиция призывает жителей Галле не выходить на улицу. Есть сообщения о том, что преступников было двое, они на автомобиле направляются в сторону Лейпцига.

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