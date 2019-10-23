В Британии обнаружили грузовик с десятками тел: детали жуткой истории и фото

В Великобритании, в графстве Эссекс была обнаружена фура с 39 телами внутри.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на BBC.

Отмечается, что автомобиль был припаркован в промышленной зоне города Грейс.

Полицию вызвали на место происшествия около 1:30 ночи, правоохранители приняли решение сразу же задержать водителя. Им оказался 25-летний ирландец. Его подозревают в совершении ряда убийств.

Тела погибших пока не идентифицированы, известно лишь, что обнаружены были 38 взрослых и один подросток.

Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер уточнил, что установление личностей жертв может занять много времени.

"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.

По информации полиции, фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье, 20 октября. Как и в какой момент в нее были загружены тела, и какого гражданства погибшие – пока не известно.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в городе Норильске, РФ в шахте при странных обстоятельствах погибли трое рабочих.