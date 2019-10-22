Не было ни взрывов, ни обрушения: в России расследуют загадочную массовую гибель шахтеров

В городе Норильске (Российская Федерация) в шахте на руднике "Таймырский", который принадлежит компании "Норникель", при странных обстоятельствах погибли трое рабочих.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей администрации российской горно-металлургической компании.

Происшествие случилось в 16:30 по местному времени. В шахте рудника на глубине 1345 метров были обнаружены три бездыханных тела работников предприятия. Причина их гибели - непонятна.

"Там не было никакого обрушения, не было никаких взрывов — ничего не было. Но были обнаружены тела. Предварительно определено, что, возможно, они задохнулись, наверное, что-то было там с кислородом. Но никаких выбросов газа не было, ничего. То есть не зафиксировано пока ничего", — сообщил журналистам официальный представитель "Норникеля" Андрей Кирпичников .

Все остальные шахтеры, которые работали на руднике, живы и здоровы. Проводится расследование происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России 19 октября погибли 12 человек.