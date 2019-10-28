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В Польше задержали путинского агента: что о нем известно

понедельник, 28 октября 2019, 16:08
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Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает "Polskie Radio".

По словам представителя министра координатора спецслужб, Станислава Жарына, следователь собрал доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой. Во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали место проживания и работы мужчины.

В то же время, Жарын подчеркнул, что подозреваемый "не являлся и не являлся сотрудником Агентства внутренней безопасности".

Стоит отметить, что во время обыска было найдено нелегальное огнестрельное оружие и амуницию, а также электронные носители и документы. Кроме того, был проведен обыск места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С.

Вследствие проведенных действий, задержанного также обвинили в нелегальном хранении оружия. Кроме того, у мужчины были фальшивые документы.

Также Жарын подчеркнул, что арестованный на три месяца подозреваемый заявил о своей готовности сотрудничать с иностранной разведкой.

"Заявление о готовности сотрудничать с иностранными спецслужбами в ущерб интересам Польши является актом, наказуемым Уголовного кодекса", - сказал Жарын.

Арест также прокомментировал Петр Войцеховский, публицист, работающий со спецслужбами: "Это может быть связано с попыткой создания квазиполувоенных организаций".

26 октября Районный суд Варшавы после рассмотрения заявления прокуратуры применил в отношении Петра С. временный арест. Следствие по делу ведет Агентство внутренней безопасности под наблюдением Мазовецкого департамента по делам организованной преступности и коррупции Государственной прокуратуры в Варшаве.

Как сообщал "Апостроф", сотрудник управления делами президента России, Олег Смоленков, который пропал в 2017 году в Черногории, мог быть шпионом США.

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