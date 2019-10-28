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Во Франции с автоматом и бомбой напали на мечеть: первые фото

понедельник, 28 октября 2019, 18:15
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В Франции, в городе Байонна неизвестный открыл стрельбу в мечети во время молитвы, в результате происшествия два человека - мужчины в возрасте 84 и 87 лет, получили ранения.

Об этом сообщило местное радио BFM.

Также отмечается, что нападавший использовал самодельную бомбу, которая привела к пожару в помещении.

Спустя некоторое время французские правоохранители сумели задержать злоумышленника в районе коммуны Сен-Мартен-де-Сеньянкс на юго-западе страны, им оказался 70-летний мужчина. В машине у него обнаружили два газовых баллона.

Также была опубликована фотография с места вооруженного нападения, на ней видно, что на месте работает следственно-оперативная группа и спасатели. В кадре заметны обеспокоенные гражданские лица, которые звонят родным и обсуждают происшествие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии неизвестный в армейской форме без опознавательных знаков начал стрельбу по людям, которые выходили из синагоги. Его удалось задержать при выезде из города.

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