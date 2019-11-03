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Во Франции пассажирский автобус попал в жуткую аварию: десятки пострадавших, фото

воскресенье, 03 ноября 2019, 23:58
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Фото: соцсети

В воскресенье, 3 ноября, пассажирский автобус, следовавший из Парижа в Лондон попал в аварию, в результате чего 33 человека получили травмы, в том числе четверо – серьезные.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на BFM TV.

Авария произошла на автомагистрали во Франции. Как сообщили в префектуре департамента Сомма на севере Франции, автобус перевернулся на бок.

По данным префектуры, из 33 пассажиров автобуса 29 получили легкие ранения и четверо получили серьезные травмы.

Среди пассажиров было 11 британцев, трое американцев, два испанца, один австралиец, один голландец, один румын и один россиянин. Раненые были размещены в различных больницах региона.

При этом, в посольстве РФ во Франции в Twitter сообщается, что "по информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет".

Как сообщал "Апостроф", ранее в США школьный автобус попал в смертельное ДТП с грузовиком.

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