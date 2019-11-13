Венеция уходит под воду из-за мощных ливней: яркие фото и видео

Венеция уходит под воду из-за мощных ливней, которые обрушились на регион - уже затоплено более 80% города, уровень воды в некоторых местах поднимается до отметки в 183 см.

Об этом сообщает ANSA.

По данным издания, в Венеции собираются объявить чрезвычайное положение. Власти заявили, что начинают подсчет ущерба, ведь такой паводок "оставляет неизгладимые следы".

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Площадь Святого Марка полностью затоплена, уровень воды превысил там 1 метр, подтопило и одноименный собор.

Стоит напомнить, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города.

Как известно, феномен "высокой воды" характерен для Венеции - город затапливает из-за повышения уровня моря осенью и весной, а также из-за ливней, как в этот раз.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в сентябре страшное стихийное бедствие накрыло Багамы, погибли люди.