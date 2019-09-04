Смертельный ураган "Дориан" пронесся по Багамам: жуткие видео последствий

Страшное стихийное бедствие накрыло острова Большой Багама и Абако, ураган унес жизни людей.

Об этом сообщает местное издание ZNS Bahamas.

Там бушевал мощный ураган под названием "Дориан". Его жертвами на Багамских островах стали семь человек.

По словам премьер-министра Содружества Хьюберта Минниса, двоих пострадавших госпитализировали в больницу столицы, однако они впоследствии скончались там.

"Таким образом, число погибших возросло до семи. Можно ожидать, что будут зафиксированы еще случаи гибели", - добавил он.

Министр национальной безопасности Багамских островов Марвин Дэймс заявил, что среди погибших от урагана было несколько детей.

Как сообщал "Апостроф", американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса.