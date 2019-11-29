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В Словакии погибли украинские альпинисты: опубликованы фото и фамилии

пятница, 29 ноября 2019, 09:53
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В четверг, 28 ноября, в Словакии погибли двое украинских альпинистов – Владимир Михалко и Ирина Скрылева.

Об этом сообщается на странице клуба "Вертикаль" в Facebook.

"Сегодня (28 ноября, - прим. ред.) произошла трагедия, в результате несчастного случае при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Обстоятельства неизвестны, но факт к сожалению, подтвержден, в том числе словацкими спасателями", - говорится в сообщении.

Известно, что смертельное ЧП произошло во время спуска с горного массива Высокие Татры в Словакии.

"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный загон прекратил работы. Попытаются завтра (29 ноября, - прим. ред.) транспортировать (тела, - прим. ред.)", - написал в комментариях о подробностях спасательной операции Oleksandr Kashel.

"Человек, научивший многих из нас любить горы... Очень жаль, светлая память!", "Просто в голове не укладывается", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский альпинист погиб на самой высокой вершине России.

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