Поклонницу Путина приговорили в Европе к огромному сроку: опубликованы фото

В Австрии суд приговорил к 14 годам лишения свободы женщину, которая просила военной помощи у президента России Владимира Путина, чтобы повалить австрийскую власть.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на репортаж австрийского канала ORF.

Известно, что поклонницу Путина зовут Моника Унгер и она создала радикальную организацию Staatenbund с целью свержения государственной власти в Австрии.

Судья объяснил столь строгий приговор недопустимостью ведения антигосударственной деятельности в стране.

Сообщается, что вместе с Унгер судили еще 13 другими членами группировки. Все они были арестованы весной 2017 года.

При этом заместитель главы организации, который является 71-летним бывшим сотрудником полиции, также был признан виновным в государственной измене и получил 10 лет тюрьмы.

Другие фигуранты были признаны виновными в “создании антигосударственной организации” и получили сроки до 3 лет.

Согласно сообщению, организация Staatenbund была создана в 2015 году. Членам было запрещено платить налоги правительству Австрии. Также в организации собирались деньги в свой собственный “реестр земли”.

Ранее Унгер призналась в планировании “задержать” и “осудить” действующих австрийских должностных лиц, судей, банковских работников, чтобы потом заменить их своей собственной “администрацией”.

Как сообщал "Апостроф", в октябре Мукачевский горрайонный суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы сепаратиста Петра Гецко, который называл себя "премьер-министром" выдуманного государства "Республика Подкарпатская Русь".