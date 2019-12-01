RU  UA  EN

воскресенье, 1 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 ноября

21:19
Андрей Данилко вернулся на Х-фактор, но пришел не один
19:00
Рождественский пост 2019-2020: что нельзя подавать на стол
15:53
Давление на свободу слова становится государственной политикой команды Зеленского, - нардеп Плачкова
14:46
Звезда вампирской саги "Сумерки" сообщил о скором пополнении в семье: милое фото
12:58
Новый состав "НеАнгелов": Слава Каминская показала забавное видео с дочкой
11:33
Нужно делать серьезную манипуляцию: Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем
10:16
Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы
09:01
Зеленский лишил боевого генерала должностей в СНБО: появилась его реакция
07:00
Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы

29 ноября

19:50
Беглый экс-нардеп сделал громкое заявление о возвращении в Украину
19:28
Никто чуда не ожидал: бойцы АТО высказались о решении суда по делу скандального таможенника Тупальского
19:00
Как выделиться на праздники: 10 идей маникюра к Новому году 2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поклонницу Путина приговорили в Европе к огромному сроку: опубликованы фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 02:26
переглянути новину українською

В Австрии суд приговорил к 14 годам лишения свободы женщину, которая просила военной помощи у президента России Владимира Путина, чтобы повалить австрийскую власть.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на репортаж австрийского канала ORF.

Известно, что поклонницу Путина зовут Моника Унгер и она создала радикальную организацию Staatenbund с целью свержения государственной власти в Австрии.

Судья объяснил столь строгий приговор недопустимостью ведения антигосударственной деятельности в стране.

Сообщается, что вместе с Унгер судили еще 13 другими членами группировки. Все они были арестованы весной 2017 года.

При этом заместитель главы организации, который является 71-летним бывшим сотрудником полиции, также был признан виновным в государственной измене и получил 10 лет тюрьмы.

Другие фигуранты были признаны виновными в “создании антигосударственной организации” и получили сроки до 3 лет.

Согласно сообщению, организация Staatenbund была создана в 2015 году. Членам было запрещено платить налоги правительству Австрии. Также в организации собирались деньги в свой собственный “реестр земли”.

Ранее Унгер призналась в планировании “задержать” и “осудить” действующих австрийских должностных лиц, судей, банковских работников, чтобы потом заменить их своей собственной “администрацией”.

Как сообщал "Апостроф", в октябре Мукачевский горрайонный суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы сепаратиста Петра Гецко, который называл себя "премьер-министром" выдуманного государства "Республика Подкарпатская Русь".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Российский фейк об убийствах детей на Донбассе создал большую проблему для Украины: подробности оружейного скандала

Европа готова закрыть глаза на широко­масштабную войну в Украине - датский журналист

Результаты выборов в Польше: плюсы и минусы для Украины

Выборы в Польше: какой результат устроит Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: