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На популярном горнолыжном курорте прогремел мощный взрыв: первые подробности и фото

четверг, 05 декабря 2019, 07:58
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Фото: Twitter

На популярном горнолыжном курорте Щирк на юге Польши прогремел мощный взрыв в жилом доме, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании, оно рухнуло. В доме проживали восемь человек, среди которых были дети. Их поиски продолжаются.

Отмечается, что участие в спасательной операции принимают 12 пожарных бригад, в составе которых работают около 100 спасателей.

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Все возможные силы задействованы в спасении жизни и здоровья людей после взрыва газа в Щирке. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором, который находится на месте происшествия. Мои мысли с родственниками погибших, каждому будет оказана необходимая помощь", - написал глава правительства в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео обрушения жилого дома в поселке Яковлев Белгородской области (Россия), в котором прогремел взрыв во вторник, 3 декабря.

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