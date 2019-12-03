Взрыв в жилом доме в России: появилось видео момента обрушения

В сети появилось видео обрушения жилого дома, в котором прогремел взрыв во вторник, 3 декабря, в поселке Яковлев Белгородской области.

Соответствующее видео появилось в Youtube-канале Говорит Москва.

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Белгородской области – в результате обрушилась вся фасадная часть здания с первого по четвертый этажи.

По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали пятеро человек. Двое из них получили ожоги разной степени тяжести, еще у двоих - переломы. Они уже доставлены в местную больницу и размещены либо в противошоковой палате, либо в хирургии. Состояние женщины, которую извлекли из-под завалов последней, не уточняется.

Как отмечают очевидцы инцидента, здание рушилось в два этапа, а перепуганные люди пытались спастись любыми способами.

"Люди кричали, прыгали из окон. После первого обрушения также произошло и второе", — рассказали собеседники портала "Регион online".

Предполагается, что под завалами все еще могут находиться люди. Есть вероятность, что пропавших жильцов просто не было дома в момент обрушения. Чтобы убедиться в этом, спасатели продолжают разбирать завалы вручную.

По предварительным данным экстренных служб региона, причиной взрыва могли стать проблемы в одной из квартир.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 3 декабря, в Санкт-Петербурге (Россия) произошел мощный пожар в промышленной зоне. Загорелся ангар размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров.