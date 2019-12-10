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В Чехии произошла смертельная стрельба в больнице: данные о жертвах, фото и видео с места

вторник, 10 декабря 2019, 10:14
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В больнице города Острава в Чехии неизвестные открыли стрельбу, погибли 6 человек.

Об этом сообщается на канале "Раньше всех" в Telegram.

Отмечается, что стрельба произошла в медицинском учреждении местного университета.

К месту подъехал отряд спецназа местной полиции, перед их прибытием стало известно о погибших вследствие происшествия.

"Неизвестные открыли стрельбу в университетской больнице чешского города Острава, к месту ЧП прибыл спецназ, местные СМИ сообщают, что несколько человек убиты", - указывается в сообщении.

Немного позже в полиции уточнили информацию о жертвах вооруженного нападения.

"4 человека погибли, 2 тяжело ранены после стрельбы в университетской больнице Остравы — полиция", - отметили журналисты.

Также по словам полицейских стрелок, фото которого было опубликовано, с места происшествия скрылся.

Также было опубликовано видео, как полицейские ставили оцепление возле больницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции пожилой мужчина обстрелял мечеть. Вследствие происшествия два человека получили ранения. Позже его задержали сотрудники полиции - он оказался бывшим членом партии французских правых "Национальный фронт", которую возглавляет подруга российского президента Путина Марин Ле Пен.

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