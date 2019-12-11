Гремят взрывы, дым до неба: в России произошло серьезное ЧП, фото и видео

На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге (Российская Федерация) возник пожар в ангарах, на территории предприятия слышны взрывы.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

В российском МЧС заявляют, что на предприятии в Екатеринбурге взрываются бочки с краской.





Однако, местные жители говорят, что рядом с очагом пожара находится станция с газовыми баллонами. Есть опасения, что огонь может перекинуться на эту часть.

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Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, информации о пострадавших пока не поступало.

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