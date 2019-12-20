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А вот и все: в Британии приняли окончательное решение по Brexit

пятница, 20 декабря 2019, 17:41
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20 декабря парламент Великобритании утвердил соглашение о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

За это решение проголосовали 358 депутатов Палаты общин, 234 выступили против. Таким образом, 31 января 2020 года Великобритания покинет ЕС по условиям так называемого "упорядоченного" Brexit. Это означает, что после 2020 года, когда страна уже не будет в составе ЕС, она все равно будет придерживаться некоторых правил блока.

Так, суды Великобритании смогут пересмотреть большинство решений Европейского Суда. Министры должны ежегодно отчитываться перед парламентом о спорах с ЕС.

Вопрос о Brexit неоднократно однимали консервативные и националистические партии. Обсуждение завершились референдумом 23 июня 2016 года.

Великобритания присоединилась к Европейским сообществам, которые стали основой для будущего Европейского союза, в 1973 году и подтвердила это членство по итогам референдума 1975 года.

Как сообщал "Апостроф" ранее, решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подать на рассмотрение Палаты общин британского парламента законопроект о выходе из Евросоюза стало поводом для забавной картинки.


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