В Хорватии народный мститель с автоматом расстрелял наркоторговцев: фото и видео

В хорватском городе Сплит на улице были убиты трое мужчин: по информации местных медиа, они были наркоторговцами, которых убил 26-летний моряк в ответ на угрозы в адрес себя и своего брата.

Об этом сообщает DW.

В сети попало видео того, как по улице идет молодой парень с автоматом в руках. Предположительно, именно он и является убийцей трех мужчин. После совершенного он якобы зашел в кофейню, выпил там эспрессо и подождал полицейских, которые его задержали.

По словам полиции, всего по делу было задержано двое человек, один подозреваемый в убийстве и еще один человек, который может располагать важной информацией.

Как сообщается, один из братьев убийцы задолжал преступному синдикату, члены которого начали угрожать ему и его родственникам. 26-летний молодой человек в ответ застрелил троих членов банды.

Также отмечается, что один из убитых в 2004 году насмерть сбил 8-летнюю девочку и был приговорен за это к 3 годам тюрьмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Каховке, Херсонской области, прошли протесты из-за убийства местного жителя, к которому может быть причастен сотрудник полиции.