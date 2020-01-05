Под Херсоном началась вторая волна протестов против полиции из-за убийства мужчины: фото и видео

В Каховке, Херсонской области, продолжаются протесты из-за убийства местного жителя, к которому может быть причастен сотрудник полиции.

Об этом сообщает Hromadske.

На акцию собрались до 50 местных жителей, есть родственники убитого. У отделения — до 15 полицейских.

К людям вышел начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", — рассказал он.

Также Вербицкий сообщил, что будет проведена повторная экспертиза трупа погибшего, которую проведет комиссия в составе трех человек. Туда также допустят представителя потерпевших.

У поліції прокоментували вбивство у Каховці, до якого може бути причетний поліцейський. Уже другий день у місті тривають протести — люди вимагають від правоохоронців справедливого розслідування справи pic.twitter.com/D6g1MbfP9p — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Как ранее сообщал "Апостроф", правоохранители заявили, что убийство 26-летнего мужчины, из-за расследования которого жители города Каховка устроили митинг, было проведено "очень тщательно".