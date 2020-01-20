Вандалы в Польше надругались над могилой воинов УПА: фото

На горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве (Польша) неизвестные осквернили могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает газета украинцев в Польше "Наше слово", опубликовав фото мемориала.

О факте вандализма стало известно во время рождественских праздников от очевидца, побывавшего на горе. Он обнаружил, что мемориальная доска на честь погибших 2-3 марта 1945 года в бою с НКВД жителей окрестных сел, разбита на мелкие куски и выброшена в яму. Вышитые рушники, украшавшие мемориал, вандалы сорвали с деревьев.

Так выглядела могила в ноябре 2019 года

Эта символическая могила является официальным памятником, который был установлен в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой. На мемориальной плите была надпись "Погибли в борьбе за Украину", а также фамилии и даты рождения 62-х похороненных лиц, без воинских званий и символики.

Гранитную плиту на могиле воинов УПА впервые повредили еще в 2015 году, тогда же крест на памятнике был выкрашен в красно-белые цвета польского флага.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.

Как сообщал "Апостроф", в Сумах неизвестные сломали крест на могиле погибшего бойца АТО Александра Глуходида, соседнюю могилу облили краской.