RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 января

19:42
Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире
19:24
Вандалы в Польше надругались над могилой воинов УПА: фото
19:00
Готовимся ко Дню святого Валентина: 10 простых, но креативных подарков парню
18:16
Оскорбили миллионы людей: в Украине жестко отреагировали на скандал с гербом в Британии
17:16
Рэп-звезда Карди Би решила удивить Париж своими нарядами, но явно перестаралась с креативом (фото)
16:50
Селин Дион прервала концерт, чтобы рассказать о смерти матери
16:20
Улыбки и объятия: сеть покорили милые фото Брэда Питта и Дженнифер Энистон
16:00
Ольга Фреймут попрощалась с погибшей в ДТП подругой-телеведущей
15:00
Хэлб! Кто такие [O], FO SHO, GO-A и что они поют: главное об участниках Нацотбора на Евровидение-2020
13:28
Другого выбора не было: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула
12:22
Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд
10:57
Нацотбор на Евровидение-2020: кто поборется за право представлять Украину в Нидерландах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вандалы в Польше надругались над могилой воинов УПА: фото

понедельник, 20 января 2020, 19:24
переглянути новину українською

На горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве (Польша) неизвестные осквернили могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает газета украинцев в Польше "Наше слово", опубликовав фото мемориала.

О факте вандализма стало известно во время рождественских праздников от очевидца, побывавшего на горе. Он обнаружил, что мемориальная доска на честь погибших 2-3 марта 1945 года в бою с НКВД жителей окрестных сел, разбита на мелкие куски и выброшена в яму. Вышитые рушники, украшавшие мемориал, вандалы сорвали с деревьев.

Так выглядела могила в ноябре 2019 года

Эта символическая могила является официальным памятником, который был установлен в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой. На мемориальной плите была надпись "Погибли в борьбе за Украину", а также фамилии и даты рождения 62-х похороненных лиц, без воинских званий и символики.

Гранитную плиту на могиле воинов УПА впервые повредили еще в 2015 году, тогда же крест на памятнике был выкрашен в красно-белые цвета польского флага.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.

Как сообщал "Апостроф", в Сумах неизвестные сломали крест на могиле погибшего бойца АТО Александра Глуходида, соседнюю могилу облили краской.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс

Новый парламент для Британии: что теперь будет с Brexit и Шотландией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: