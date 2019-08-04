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В Сумах вандалы надругались над могилами воинов АТО: фото и видео

воскресенье, 04 августа 2019, 19:59
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В Сумах неизвестные сломали крест на могиле погибшего бойца АТО Александра Глуходида, соседнюю могилу облили краской.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

"Сегодня утром на линию "102" поступило сообщение, что на одной из могил погибших воинов АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили полицейские.

Виновному грозит до 7 лет за решеткой.

О том, что вандалы надругались не над одной, а над двумя могилами, сообщила в Facebook жительница Сум Валентина Андрияшева

"Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан! Могила Онищенко заляпана розовой краской! На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения! ШЕСТЬ! Это что вообще?" - написала женщина.

При этом она подчеркнула, что краску со второй могилы уже смыли.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 августа в Житомирской области вандалы повредили надгробные памятники на могилах бойцов АТО.

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