RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 января

10:55
Обвинение несправедливо: скандальная участница шоу Голос країни-10 написала письмо Зеленскому
10:53
Учитель Леша: сети впечатлил "урок патриотизма" от Гончарука в Давосе, видео
10:43
Брэд Питт ответил на слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
10:01
Названы имена судей нового сезона "МастерШеф. Профессионалы": кто заменит Лизу Глинскую
08:31
Украинцев заставят откладывать на пенсию: сколько придется отдавать с зарплаты
07:00
Печем медовый торт в форме сердца и украшаем ягодами: полезный рецепт ко Дню влюбленных

23 января

20:36
Давайте заменим Гончарука на Меркель: в Украине жестко оценили соглашение с "Укрзализныцей"
20:24
Жертва "режима": появилась забавная карикатура с одноглазым Кивой
20:08
10 идей маникюра ко Дню святого Валентина, которые ты сможешь воплотить сама
18:36
В "Слуге народа" сделали важное заявление о дате местных выборов
18:35
Отец Меган Маркл обвинил ее в разрушении королевской семьи
18:13
За чей счет летали в Давос депутаты Рады: видео и интересные подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Британия и ЕС подписали важнейший документ по Brexit: фото

пятница, 24 января 2020, 10:33
переглянути новину українською

В Совете Европейского союза и Европейской комиссии был согласован и подписан документ относительно выхода Великобритании из Европейского союза – соглашение о так называемом Brexit.

Об этом сообщила председательница Европейского совета Шарль Мишель у себя на странице в Twitter.

Отмечается, что документ также был подписан главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Шарль Мишель.

Фон дер Ляйен у себя в аккаунте уточнила, что теперь "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратифицировать соглашение в Европейском парламенте дипломаты планируют 29 января, соответственно, процедура Brexitдолжна произойти 31 января.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря парламент Великобритании утвердил соглашение о выходе страны из ЕС . За решение проголосовали 358 депутатов Палаты общин, 234 выступили против.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс

Новый парламент для Британии: что теперь будет с Brexit и Шотландией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: