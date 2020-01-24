Британия и ЕС подписали важнейший документ по Brexit: фото

В Совете Европейского союза и Европейской комиссии был согласован и подписан документ относительно выхода Великобритании из Европейского союза – соглашение о так называемом Brexit.

Об этом сообщила председательница Европейского совета Шарль Мишель у себя на странице в Twitter.

Отмечается, что документ также был подписан главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Шарль Мишель.

Фон дер Ляйен у себя в аккаунте уточнила, что теперь "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратифицировать соглашение в Европейском парламенте дипломаты планируют 29 января, соответственно, процедура Brexitдолжна произойти 31 января.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря парламент Великобритании утвердил соглашение о выходе страны из ЕС . За решение проголосовали 358 депутатов Палаты общин, 234 выступили против.