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В Лондоне мужчина устроил теракт, бросаясь на людей с ножом: данные о жертвах и видео с места

воскресенье, 02 февраля 2020, 18:16
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Фото: Фото из открытых источников

В воскресенье, 2 февраля в столице Великобритании, Лондоне, произошел теракт, в результате чего несколько человек получили ножевые ранения.

Об этом сообщает местная полиция.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в сообщении.

В сети опубликовали кадры с места резни на юге Лондона, на которых видно, как прохожие оказывают помощь одной из жертв.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате террористической атаки на Лондонском мосту 29 ноября погиб не только застреленный полицией нападавший: двое из пяти раненых ним людей скончались от полученных травм.

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