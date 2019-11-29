Теракт в Лондоне: появились новые данные о погибших

В результате террористической атаки на Лондонском мосту 29 ноября погиб не только застреленный полицией нападавший: двое из пяти раненых ним людей скончались от полученных травм.

Об этом сообщила комиссар полиции Лондона Кресида Дик, передает The Guardian.

Три человека остаются в больницах.

"Для нас абсолютным приоритетом является установление тех, кто погиб, и обеспечение того, чтобы об этом знали их родные", – заявила Дик.

Она не подтвердила информацию о том, что убитый террорист ранее уже попадал в поле зрение полиции.

"Идет очень быстрое и динамичное расследование, мы будем сообщать вам о новой информации", — ответила комиссар журналистам.

Также Дик сообщила, что на улицы Лондона выйдет больше вооруженных правоохранителей для патрулирования улиц.

Как ранее сообщал "Апостроф", в тот же день 29 ноября в Нидерландах мужчина с ножом напал на людей в торговом центре.