Назад в СССР: соцсети повеселило заявление российского Минфина

В сети смеются над предложением российского Министерства финансов, которое выступило за создание в России сети магазинов беспошлинной торговли "Березка" - аналогу магазинов, которые были в СССР. Покупки там смогут совершать те, кто получит аккредитацию в МИД РФ.

"У меня есть guilty pleasure - это смотреть и радоваться новостям из России. А там из-за горизонта уже видны талоны на яйца и бензин для осажденной мировым империализмом нации", - пишут активисты из портала "Тиск".

Как напоминает diletant.media, в СССР "Березки" стали создавать с начала 1960-х годов.

"Там продавали преимущественно импортные товары за иностранную валюту", - говорится в сообщении.

"Так и до запрета валюты недалеко", "Слезы умиления! Глаза на лбу!", "Больше нечем заниматься", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились яркие карикатуры на общение Путина с россиянами.

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