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В Греции обнаружили интересные находки в затонувшем древнем городе: фото

суббота, 08 февраля 2020, 03:22
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Подводные археологи разыскали у побережья Крита (Греция) руины затонувшего во II веке н.э. города Олундаса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Archaeology News Network.

Масштабное исследование стартовало в октябре 2019 года в бухте Элунда. Ученые и их добровольные помощники-дайверы искали остатки древнего портового города Олундас, который исчез под водой в II веке н.э. во время землетрясения. Тогда на его месте образовался залив.

С помощью новейшего оборудования удалось отыскать и сфотографировать затопленные строительные комплексы в заливах Вати и Мелиссос на Колоките, а также древние каменоломни в трех различных частях этого полуострова. Также подводные археологи обнаружили многочисленные остатки древних кораблекрушений, в том числе кораблекрушения византийского периода.

Также исследователи наткнулись на таинственные структуры, скрытые толстым слоем песка. Сказать окончательно, что это такое, археологи смогут только после дополнительных исследований.

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Как писал "Апостроф" ранее, на побережье Нидерландов обнаружили сотни артефактов, возраст которых превышает десятки тысяч лет. Они доказывают, что в глубокой древности здесь был Доггерленд, занимавший огромную участок суши, которая сейчас находится на дне Северного моря.

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