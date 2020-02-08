В Греции обнаружили интересные находки в затонувшем древнем городе: фото

Подводные археологи разыскали у побережья Крита (Греция) руины затонувшего во II веке н.э. города Олундаса.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Archaeology News Network.
Масштабное исследование стартовало в октябре 2019 года в бухте Элунда. Ученые и их добровольные помощники-дайверы искали остатки древнего портового города Олундас, который исчез под водой в II веке н.э. во время землетрясения. Тогда на его месте образовался залив.
С помощью новейшего оборудования удалось отыскать и сфотографировать затопленные строительные комплексы в заливах Вати и Мелиссос на Колоките, а также древние каменоломни в трех различных частях этого полуострова. Также подводные археологи обнаружили многочисленные остатки древних кораблекрушений, в том числе кораблекрушения византийского периода.
Также исследователи наткнулись на таинственные структуры, скрытые толстым слоем песка. Сказать окончательно, что это такое, археологи смогут только после дополнительных исследований.
Как писал "Апостроф" ранее, на побережье Нидерландов обнаружили сотни артефактов, возраст которых превышает десятки тысяч лет. Они доказывают, что в глубокой древности здесь был Доггерленд, занимавший огромную участок суши, которая сейчас находится на дне Северного моря.