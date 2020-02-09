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В Чехии перевернулся автобус с десятками детей, много раненых: фото

воскресенье, 09 февраля 2020, 15:40
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Фото: Novinky.cz

В воскресенье, 9 февраля, в Чехии перевернулся двухэтажный автобус, в котором находилось не менее 70 детей возрастом от 15 до 18 лет.

Об этом сообщает местное издание Novinky.cz.

Авария произошла утром, на севере страны. Автобус направлялся к лыжной трассе.

"Двухэтажный автобус, перевозивший не менее 70 детей, потерпел крушение в воскресенье утром вблизи Блашаны в районе Лоун", – говорится в сообщении.

По словам представителя службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, один из пассажиров автобуса получил тяжелые травмы, шестеро – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения.

На место происшествия были отправлены автомобили скорой помощи и четыре наряды спасателей из разных районов. А также кризисный автобус и вертолет, который, однако, не смог сесть за непогоды.

Как ранее сообщал "Апостроф", также 9 февраля в Кемеровской области России автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовой фурой.

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