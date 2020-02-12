RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

23:08
В окружении Зеленского намечается еще одна громкая отставка: источник раскрыл детали
22:36
Устраивал скандалы и искал "помощи": всплыли громкие детали отставки Богдана
21:55
Это преимущество: у Зеленского сделали неожиданное заявление по поставкам воды в Крым
21:10
Украина подписала важное соглашение с ЕС на 28 млн евро: первые подробности
20:28
Доля в десятках компаний и связи с Россией: громкие факты из биографии Ермака
20:02
Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото) Lime
19:54
Экс-нардеп-беглец попросил убежища в ЕС: что происходит
19:25
Бизнес-связи в России и не только: всплыли скандальные данные о новом главе ОПУ
19:03
Как укрепить волосы без химии: 4 простых маски для роста и питания Lime
18:57
Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара" Lime
18:10
Зеленский назначил нового переговорщика от Украины в Минске: что о нем известно
18:01
Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Британии нашли сокровище железного века: фото

среда, 12 февраля 2020, 04:19
переглянути новину українською

Британские археологи официально объявили сокровищем клад из 19-ти золотых монет, который был найден в графстве Суффолк недалеко от города Блайтбурга на востоке Англии.

Об этом сообщает BBC News.

В Великобритании клад официально объявляется сокровищем только после того, как его изучат и оценят археологи. Если он получает такой статус, нашедший клад человек имеет право выставить находку на торги. Данный клад, обнаруженный в прошлом году, прошел стандартную процедуру.

Археологи называют находку уникальной. По словам доктора Анны Бут монеты являются крайне необычными для региона, в котором они были найдены.

Большинство монет оказались золотыми статерами. Ученые считают, что они были отчеканены доримским племенным вождем Аддомарусом, королем Тринованта. Ранее монеты, связанные с этим кельтским правителем, находили в других графствах - Хартфордшире, Эссексе, Бедфордшире, Бакингемшире и Кембриджшире. Вероятно, клад указывает на тесное взаимодействие племен, проживавших в этих регионах.

Несколько монет озадачили экспертов. Они украшены неким "дизайном цветочного типа", что встречается крайне редко. А одна из монет для экспертов вообще оказалась полной загадкой. По словам доктора Бут, ничего подобного ранее специалистам не встречалось и не регистрировалось. На этой монете с каждой стороны отчеканены два символа в виде перевернутой буквы S.

Большинство монет датируются 45-25 годами до нашей эры. Однако, по мнению экспертов, спрятаны они были после 20-го года нашей эры. Приоритетное право на их покупку получат музеи. Официально претендентов пока нет, однако в экспертном кругу говорят, что находка уже вызвала огромный интерес.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Турции археологи при проведении раскопок нашли каменную стелу возрастом около 2500 лет.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: