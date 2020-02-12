В Британии нашли сокровище железного века: фото

Британские археологи официально объявили сокровищем клад из 19-ти золотых монет, который был найден в графстве Суффолк недалеко от города Блайтбурга на востоке Англии.

Об этом сообщает BBC News.

В Великобритании клад официально объявляется сокровищем только после того, как его изучат и оценят археологи. Если он получает такой статус, нашедший клад человек имеет право выставить находку на торги. Данный клад, обнаруженный в прошлом году, прошел стандартную процедуру.

Археологи называют находку уникальной. По словам доктора Анны Бут монеты являются крайне необычными для региона, в котором они были найдены.

Большинство монет оказались золотыми статерами. Ученые считают, что они были отчеканены доримским племенным вождем Аддомарусом, королем Тринованта. Ранее монеты, связанные с этим кельтским правителем, находили в других графствах - Хартфордшире, Эссексе, Бедфордшире, Бакингемшире и Кембриджшире. Вероятно, клад указывает на тесное взаимодействие племен, проживавших в этих регионах.

Несколько монет озадачили экспертов. Они украшены неким "дизайном цветочного типа", что встречается крайне редко. А одна из монет для экспертов вообще оказалась полной загадкой. По словам доктора Бут, ничего подобного ранее специалистам не встречалось и не регистрировалось. На этой монете с каждой стороны отчеканены два символа в виде перевернутой буквы S.

Большинство монет датируются 45-25 годами до нашей эры. Однако, по мнению экспертов, спрятаны они были после 20-го года нашей эры. Приоритетное право на их покупку получат музеи. Официально претендентов пока нет, однако в экспертном кругу говорят, что находка уже вызвала огромный интерес.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Турции археологи при проведении раскопок нашли каменную стелу возрастом около 2500 лет.