Археологи нашли в Турции древнюю статую бессмертия: фото

В Турции археологи при проведении раскопок нашли каменную стелу возрастом около 2500 лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Daily Sabah.

Необычный камень находился в районе древнего кладбища в деревне Орманлы Шеньковского района. Первым его заметил местный пастух по имени Айтач Алвер, который неподалеку пас скот. Он осмотрел камень и заметил, что на нем вырезаны какие-то знаки. Алвер сообщил о находке в провинциальный музей, из которого на место вскоре прибыла делегация из четырех экспертов.

Археологи заметили, что обнаруженная находка напоминает фигуру человека и олицетворяет собой бессмертие. Стела высотой 123 сантиметра и шириной 45 сантиметров.

В артефакте археологи идентифицировали памятник под названием "Таш-баба", что переводится как "каменный отец". Установка подобных скульптур была характерна для тюркских культур. Они обычно устанавливались на кладбищах и изображали либо самого покойного, который зачастую происходил из знати, либо его предков.

Осмотревшие найденную стелу эксперты заявили, что она украшена символом эликсира - легендарной воды, которая, как считалось в древности, даровала бессмертие тому, кто ее выпьет.

В целом, подобные стелы не являются большой археологической редкостью, но для Турции это редкость. Это всего лишь четвертый подобный артефакт, раскопанный в Анатолии. К тому же он оказался древнейшим из них. Такие стелы обычно встречаются вблизи погребальных курганов в степях юга России, Казахстана, Украины и Монголии.

К слову, стела была найдена также рядом с курганом. Ученые предполагают, что он был создан кипчаками - тюркским народом, населявшим евразийские степи на огромной территории от реки Дунай на западе до Алтайских гор на востоке.

Как сообщал "Апостроф", подводные археологи разыскали у побережья Крита (Греция) руины затонувшего во II веке н.э. города Олундаса.