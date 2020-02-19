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В Польше молодой украинец погиб страшной смертью: первые детали ЧП

среда, 19 февраля 2020, 16:39
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В польской деревне Гевартув (Великопольское воеводство) нашли повешенным 34-летнего гражданина Украины. Его тело обнаружили в сарае на территории сельхозпредприятия, в котором он работал.

Как сообщает местное издание slupca.pl, за несколько часов до самоубийства его уволили с работы.

Прибывшие на место ужасной находки полицейские и врач не обнаружили следов причастности к смерти украинца третьих лиц. Они уверены, что мужчина покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, это произошло в ночь на 12 февраля.

Причиной увольнения с работы, как пишет издание, могло стать злоупотребление алкоголем украинского заробитчанина. Вечером перед самоубийством его видели в магазине, где он покупал алкоголь.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 10 февраля, в Польше на горнолыжном курорте в городке Буковина Татранска сильный ветер сорвал с здания крышу, которая упала на группу людей.

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