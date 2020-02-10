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В Польше из-за урагана произошла жуткая трагедия: фото и видео с места

понедельник, 10 февраля 2020, 17:12
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В понедельник, 10 февраля, в Польше на горнолыжном курорте в городке Буковина Татранска сильный ветер сорвал с здания крышу, которая упала на группу людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции Агнешка Шопинская, передает РАР.

Трагедия произошла утром, около 11:00. От полученных травм погибла 40-летняя женщина и ее дочь. Еще двое людей пострадали – им оказывают медицинскую помощь.

Стоит отметить, что ураган под названием "Сабине" (также его называют "Киара") бушует в Европе уже второй день. Ветер достигает отметки в 100 км в час. Кроме Польши, пострадали также Великобритания, Германия, Бельгия и другие страны.


Как ранее сообщал "Апостроф", сильный ветер пришел и на территорию Украины: в ряде областей ураган срывал провода и валил деревья.

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