Польская "уборщица" дала отпор вооруженному грабителю: видео битвы стало хитом сети

В Польше собственница магазина смогла отбиться от вооруженного преступника, который направил на нее пистолет, использовав швабру.

Видео разборок появилось на YouTube.

Инцидент произошел буквально перед закрытием магазина. Женщина мыла пол и готовилась считать выручку за весь день. Когда дверь магазина внезапно открылась, женщина была убеждена, что у одного из клиентов кончились сахар, масло или сигареты.

Однако он оказался преступником. Вооруженный мужчина вошел в магазин и размахивал оружием. Владелица магазина, не задумываясь, начала преследовать преступника со шваброй.

Известно, что преступник, скорее всего, уехал на машине, в которой его уже ждал водитель. Если преступника задержат, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве жестко наказали вора, который грабил женщин - его задержали и распылили ему в лицо слезоточивый газ.

Также появилось видео, как в Днепре неопытный вор попадается на краже ноутбука.