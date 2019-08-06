В Киеве жестко наказали вора, грабившего женщин: опубликовано видео

В Киеве жестко наказали вора, который грабил женщин - его задержали и распылили слезоточивый газ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"За час до того, как было снято это видео, эта шелуха сорвала золотую цепочку у женщины. Затем прибежала сюда и повторила свой позорный поступок. К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали понюхать ему газку и попросили задержаться до приезда полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина уже дважды отбывал наказание.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

На новость бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Ранее в Киеве воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Также в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева.