RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

19:09
На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв в шахте
18:00
В украинцах долго убивали дух единства: Новинский высказался о волнениях в Новых Санжарах
17:59
Могу быть и ангелом, и демоном: Виталий Козловский разоткровенничался о своей интимной жизни Lime
17:57
Захват заложников в суде Одессы: появились новые фото и видео с преступником
17:38
Фотограф постит снимки беззаботной жизни своего кота, и пушистому просто нельзя не позавидовать Lime
17:31
Осталось четверо детей: на Донбассе погиб опытный боец ВСУ, фото
17:15
Милла Йовович тепло поблагодарила старшую дочь за помощь с новорожденной малышкой (фото) Lime
17:04
На полигоне под Черниговом произошел крупный пожар: данные о пострадавших военных
17:01
В Житомире 10-летний стрелок открыл огонь по прохожим из окна
16:58
Забрали из аэропорта: в Киеве госпитализировали украинку из Италии
16:47
Сегодня я рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа сменила имя Lime
16:23
В США с борта самолета засняли гигантскую "снежную дорожку": фото необычного явления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В небе над Хорватией взорвался метеорит: опубликованы яркие видео

пятница, 28 февраля 2020, 18:35
переглянути новину українською

В пятницу, 28 февраля, жители хорватской столицы Загреба стали свидетелями яркой вспышки в утреннем небе, после которой произошел громкий взрыв. Позже астрономы сообщили, что над страной пролетел метеорит.

Информацию подтвердили в Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - говорится в сообщении.

Редкое явление можно было увидеть на большей части территории Хорватии, а также в соседней Италии. Падение небесного тела зафиксировали камеры видеорегистраторов.


По словам очевидцев, громкий звук взрыва было слышно несколько секунд, в окнах даже дрожали стекла.


По приблизительным подсчетам, болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Вероятно, его части упали где-то в северной Хорватии, однако точно определить их местоположение пока невозможно.

Как сообщал "Апостроф", ранее над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты".

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: