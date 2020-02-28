В небе над Хорватией взорвался метеорит: опубликованы яркие видео

В пятницу, 28 февраля, жители хорватской столицы Загреба стали свидетелями яркой вспышки в утреннем небе, после которой произошел громкий взрыв. Позже астрономы сообщили, что над страной пролетел метеорит.

Информацию подтвердили в Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался метеорит большой яркости", - говорится в сообщении.

Редкое явление можно было увидеть на большей части территории Хорватии, а также в соседней Италии. Падение небесного тела зафиксировали камеры видеорегистраторов.





По словам очевидцев, громкий звук взрыва было слышно несколько секунд, в окнах даже дрожали стекла.





По приблизительным подсчетам, болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Вероятно, его части упали где-то в северной Хорватии, однако точно определить их местоположение пока невозможно.

Как сообщал "Апостроф", ранее над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты".