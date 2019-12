Над Тихим океаном заметили странные "метеориты": опубликованы впечатляющие видео

В ночь на 28 декабря над островом Гуам, который находится в западной части Тихого океана, заметили странные "метеориты".

Соответствующие видео опубликованы на YouTube.

Известно, что один “метеорит” упал возле острова Сайпан. Это было зафиксировано сейсмическими датчиками метеослужбы. Еще один, по словам местных жителей, упал на Гуам в районе американской авиабазы.

В соцсетях обратили внимание, что при падении небесные объекты странно рассыпались на составные части.

Были выдвинуты предположения, что это был запуск Северной Кореей по Гуаму баллистических ракет без боевой части. Также возникла конспирологическая версия про инопланетян, у которых якобы в этом районе есть подводная база в Марианской впадине.

Отметим, что Гуам является главным военным объектом США в Тихом Океане. На острове расположены базы ВМФ и ВВС.

Также в сети появилось видео со звуком сирен тревожного оповещения, вой которых разбудил ночью людей, проживающих в районе военных баз США в Южной Корее. Предположительно это связано с замеченными над океаном "метеоритами".

WATCH: Emergency sirens were accidentally activated at a U.S. military base in South Korea, causing brief panic and fears of a North Korean attack pic.twitter.com/n3FcWK8NmO