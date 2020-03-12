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В стране-соседке Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса

четверг, 12 марта 2020, 14:34
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В четверг, 12 марта, в больнице польского города Познань умерла 57-летняя пациентка, зараженная коронавирусом Covid-19, который продолжает распространятся по миру. Это первый случай летального исхода в Польше.

Об этом сообщают польские СМИ.

О смерти пациентки сообщил вице-мер города Познани Анджей Соларский. По его словам, у 57-летней женщины, кроме вируса, были другие серьезные заболевания.

"Ее семье было сообщено о ее смерти раньше", - заметил Соларский.

Женщина находилась в инфекционном отделении муниципальной больницы в состоянии фармакологической комы. Муж и дочь умершей также заражены. Их состояние не критическое.

Как сообщал "Апостроф", в Польше пошли на радикальные меры из-за распространения смертельного коронавируса. В стране с 12 марта 2020 года закрывают все учебные заведения на срок 14 дней.

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